Mais de dois mil três-lagoenses votaram na eleição do Conselho Tutelar 2024/2027

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Três Lagoas, anunciou o resultado das eleições para escolha dos cinco titulares e os cinco suplentes do Conselho Tutelar. As eleições aconteceram no domingo (1º), na Escola Estadual “Fernando Corrêa”.

Foram às urnas 2.659 três-lagoenses que elegeram os seguintes candidatos: Todynho (496) Mirian Herrera (348); Adriana Alves (294), Luís Gabriel Rufino (225) e Kely Carolina (208); Como suplentes: lara de Paula (202), Paulo Molina (198) Monique Tosta190, Fátima Bitencourt Lino (157) e Marcinha Gomes (137).

De acordo com a presidente do CMDCA, Lourdes Maria, Três Lagoas atingiu um número expressivo de eleitores que se dispuseram a escolher as pessoas que vão representar o conselheiro tutelar, zelando pelos direitos das crianças e adolescentes do município; segundo a presidente este é um indicativo de que Três Lagoas está respondendo as demandas do CMDCA.

Continue Lendo...

A proclamação oficial dos eleitos deverá ser feita por meio de publicação de Edital no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, na edição de terça-feira (3) e a posse, para o exercício do mandato de quatro anos, será no dia 10 de janeiro de 2024.