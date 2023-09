Mais de 250 CNHs voltam ao Detran por falta de endereço em Três Lagoas

Deixar de receber um documento devido à ausência em casa ou informações de cadastro desatualizadas, é uma realidade mais comum do que se imagina, em Três Lagoas.

Um exemplo disso ocorre no processo de renovação ou emissão da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), onde o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) oferece um serviço de entrega dos documentos via Correios, diretamente na residência do condutor, principalmente em áreas urbanas.

Contudo, nem sempre essa entrega se concretiza, e o documento acaba retornando às unidades dos Correios e, posteriormente, para a agência do Detran. Em média, o Departamento de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, realiza a entrega de cerca de 1.200 CNHs por mês, mas aproximadamente, 250 documentos são devolvidos por não terem sido recebidos pelos condutores.

Os principais motivos por trás dessas devoluções incluem a ausência do condutor no momento da entrega, endereços desatualizados, ruas com falta de identificação, duplicidade de nomes e o uso cada vez mais frequente da CNH digital.

