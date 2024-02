Mais de 280 crianças são vacinadas contra a dengue em Três Lagoas

A vacina contra a dengue é voltada para crianças de 10 a 11 anos, em Três Lagoas, e a imunização iniciou, no dia 15 de fevereiro, nas unidades de saúde dos bairros. Desde então, 282 crianças foram imunizadas na cidade, de um total de 3.896 doses previstas para aplicação no público-alvo.

De acordo com a coordenadora de imunização, Humberta Azambuja, essa quantia é abaixo do esperado. “Reforçamos a importância da imunização, pois somente com a vacina que podemos reduzir os casos de dengue com sintomas graves e proteger nossas crianças”, comentou.

Do total de imunizados, 243 foram por demanda nas unidades de saúde e 39 na ação específica realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com o Shopping Três Lagoas que contou, inclusive, com a presença do personagem Sonic, Roblox e Zé Gotinha.

Sobre a vacinação

A vacina, alinhada ao Calendário Nacional de Imunização, é de vírus vivo atenuado e oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue: tipo 1, 2, 3 e 4.

É importante ressaltar que a vacina contra a dengue está contraindicada para indivíduos com imunossupressão, sendo essencial consultar um profissional de saúde em caso de dúvidas ou condições específicas.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas