Mais de 40% das empresas ainda não cumprem lei de cota para deficientes

Na sessão desta terça-feira (15), foi entregue uma moção de congratulação a assessora técnica do Ministério do Trabalho em Mato Grosso do Sul, Eliene Rodrigues de Souza, pelo trabalho que ela tem realizado na tentativa de aumentar o número de deficientes no mercado de trabalho.

A homenagem foi proposta pelo vereador Issan Fares Júnior, que tem como uma de suas bandeiras de trabalho a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Segundo Eliene, em Três Lagoas, mais de 40% das empresas não cumprem a lei que determina a contratação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Segundo o vereador Issam, Eliene tem feito um trabalho importante para que as empresas cumpram a legislação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja reportagem sobre o assunto: