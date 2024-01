Mais de 5 mil pessoas prestigiaram o "Esquenta da Virada" no Balneário Municipal

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedectt), em colaboração com a Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), realizou no sábado, 30 de dezembro, o “Esquenta da Virada” no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”.

De acordo com os organizadores, mais de cinco mil de pessoas, vindas não só da cidade, mas também de regiões vizinhas, prestigiaram o evento, que teve como propósito animar a população para a celebração do réveillon no dia 31. A decisão de alterar a data aconteceu após enquete promovida nas redes sociais da Prefeitura, onde a maioria da população optou pela mudança para o dia 30.

A atração principal da festa foi a renomada Banda Brasil 2000, que agitou o público com sucessos que marcaram época e os mais recentes lançamentos musicais do Brasil. Além disso, os talentos locais também brilharam no palco do Balneário durante as 12 horas de festa. O Projeto Nossa Vibe, Willian Camargo DJ e Anderson Matos e Claudinho apresentaram-se, contribuindo para o sucesso do evento.

