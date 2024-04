Mais de 500 adolescentes vão votar pela 1ª vez

Em Três Lagoas, mais de 500 adolescentes de 16 e 17 anos vão votar pela primeira vez nas eleições de outubro de 2024. Os dados preliminares são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) e é possível tirar o título a partir dos 15 anos de idade. O voto só pode ser exercido se a pessoa tiver 16 anos completos, mas a obrigatoriedade se torna a partir dos 18 anos de idade. O prazo para cadastro do título encerra no dia 8 de maio. De acordo com a Justiça Eleitoral, Três Lagoas possui atualmente 92,3 mil eleitores.

Em Mato Grosso do Sul houve aumento de 3,2 % no eleitorado entre 2020 e 2024. A quantidade era de 1.932.293 e subiu para mais de 1.995.467. Quanto ao primeiro voto, no número de eleitores com idades entre 16 e 17 anos, também hove aumento. Passou de 12.414 e, neste ano, até o mês de março, chega a 15.067.

A estudante Emanuelly Lauane, de 17 anos, vai votar pela primeira vez nas eleições deste ano, e mesmo tão nova, ela já tem a consciência do que significa participar da eleição. “O voto é uma tomada de decisão do que eu quero e penso sobre um futuro melhor, tanto para mim, quanto para pessoas à minha volta, como na minha cidade, pessoas que estão lutando todos os dias para ter um futuro digno e merecedor”, expressou a estudante.

Para tirar o título de eleitor, o adolescente pode se dirigir a uma unidade do cartório eleitoral do município onde mora. É preciso levar os documentos básicos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência.