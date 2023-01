Mais de 500 mulheres pedem medidas protetivas em Três Lagoas

As medidas protetivas têm o objetivo de proteger as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência familiar. E a quantidade de pedidos em três lagoas é alarmante: 520 em 2022.

O dado apresenta aumento de 23% no número de medidas protetivas concedidas pela justiça. Todos os casos foram encaminhados para a Delegacia de Atendimento à Mulher.

Em 2022, foram registradas 1.200 ocorrências de violência doméstica na cidade. Na maioria deles, o agressor é o namorado, marido, companheiro ou um ex. De acordo com a polícia civil, a agressão é motivada pelo fim do relacionamento ou quando a mulher consegue ter independência financeira.

