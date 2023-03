Mais de 60 árvores caíram por causa do vento esta semana

Cerca de 65 árvores caíram esta semana em Três Lagoas por causa da forte rajada de vento durante os temporais do último final de semana e de segunda-feira. Só na praça Ramez Tebet, 12 delas vieram ao chão.

Alguns locais tiveram que ter o trânsito impedido para que os Bombeiros pudessem retirar os galhos.

No bairro Santa Luzia, uma ingazeira caiu em cima de um carro, rompeu fios da rede de energia elétrica e a região ficou sem luz. Na Lagoa Maior e no bosque da Esplanada da NOB, como no novo Terminal Urbano também houve quedas.

Como a previsão ainda é de chuva para o restante do mês de março, a prefeitura disponibilizou um canal exclusivo para que a população possa informar sobre alguma árvore caída que ofereça risco à segurança ou à vida de alguém.

O telefone é o (67) 99182-3258, através do aplicativo de mensagens whatsapp. É preciso enviar uma foto do local e o endereço. O número não recebe ligações e nem mensagens de áudio.