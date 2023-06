Mais de 60 idosos são vítimas de negligência e maus-tratos em Três Lagoas

Apesar de a legislação brasileira ser bastante avançada quando o assunto é idoso, infelizmente, eles ainda são vítimas de diversos tipos de violência, desde insultos, espancamentos pelos familiares e cuidadores até maus-tratos e violência psicológica. A terceira idade é uma fase em que a pessoa necessita de mais de carinho e compreensão, mas, ao invés disso, se sente desprotegida. Em Três Lagoas, para se ter uma ideia, 60 idosos foram vítimas de negligência, abuso financeiro e outros tipos de violações. Esses casos envolvem pessoas entre 60 e até 95 anos de idade, conforme dados do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que realiza esse tipo de acompanhamento, no município.

A unidade oferece atendimento psicológico gratuito às vítimas. Em 2022, foram registrados 245 casos de idosos que tiveram os direitos violados na cidade. A maioria dos fatos aconteceu dentro da própria residência. “Infelizmente há vários tipos de ocorrências contra os idosos, na cidade. Abuso financeiro, por exemplo, muitas famílias usufruem de aposentadorias, pensão, pegam as economias e os deixam [idosos] sem nada. Então é importante discutir essa questão e debater o assunto junto à sociedade”, considerou a secretária municipal de Assistência Social, Vera Helena Arciole Pinho.



JUNHO PRATA

Para promover conscientização sobre o tema é que o sexto mês do ano tem a campanha “Junho Prata”, que é voltada ao enfrentamento à violência contra as pessoas idosas. Ela foi instituída em Mato Grosso do Sul, em 2018, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a relevância de combater todas as formas de violência. Além disso, o dia 15 de junho foi reconhecido pela OMS (Organização das Nações Unidas) como Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. “A cor prata significa justamente os cabelos brancos dos idosos, a experiência, a maturidade, a vivência.

Por isso, a campanha é para ressaltar a proteção. A nossa pasta tem feito várias ações na cidade, não apenas em junho, mas reforçamos nesse período as mobilizações em escolas, postos de saúde, com palestras. Também fazemos blitz de orientações em instituições, para famílias, com o intuito de conscientizar a população e para que ela saiba ainda como denunciar”, informou a secretária.



DENÚNCIAS

As denúncias de violência contra a pessoa idosa podem ser feitas pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos). O atendimento é realizado diariamente, 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana. Também podem ser feitas pelo aplicativo Proteja Brasil, para a Delegacia Online da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, e para o Disque 190, da Polícia Militar.

De acordo com dados nacionais do painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, nos primeiros cinco meses de 2023, o Disque 100, recebeu mais de 47 mil denúncias de violência cometida contra pessoas idosas, que chegaram a 282 mil violações de direitos como violência física, psicológica, negligência e exploração financeira ou material. Cada denúncia pode ter mais de um tipo de violação de direitos.