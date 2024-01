Mais de 60 mil carnês do IPTU começam a ser distribuídos

Os Correios já começaram a entregar os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Segundo a secretária de Fianças, Soyla Garcia, mais de 60 mil carnês serão entregues neste ano em Três Lagoas.

Os contribuintes que não receberem os boletos em casa podem retirar no Setor de Tributação, no Paço Municipal Rosário Congro, em frente a praça Ramez Tebet. Ou podem emitir a guia online no portal www.treslagoas.ms.gov.br. Basta clicar no menu em “TRIBUTOS > IPTU > IMOBILIÁRIO” digitar o número de CPF ou CNPJ e BIC nos campos disponíveis, e imprimir os boletos.

Os contribuintes que tiverem dúvidas ou reclamações dos valores podem procurar o Setor de Tributação.

