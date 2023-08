Mais de 600 crianças estão na fila de espera por vagas em creches

Faltam quatro meses para encerrar o calendário escolar e muitos pais de crianças com até três anos de idade ainda enfrentam dificuldades em encontrar vagas em algum dos 21 Centros Educacionais Infantis (CEIs) de Três Lagoas. Mais de 600 crianças aguardam por uma vaga, conforme levantamento obtido pelo Jornal do Povo junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

Enquanto essas crianças seguem sem vagas nas creches da cidade, centenas de mães ficam sem alternativas. Muitas vezes não têm com quem deixar os filhos para trabalhar. “Eu me mudei para cá recentemente e ainda não consegui vaga para a minha filha. Eu vim para a cidade por conta de uma oportunidade emprego e estou levando ela [filha] para o local que trabalho. Ainda bem que meus patrões liberaram”, disse a empregada doméstica Neuza Silvino.

A mesma situação enfrenta a recepcionista Laureana Janêncio. Ela destaca que tem que deixar o filho na casa de familiares por, pelo menos, meio período para que consiga trabalhar. “A sorte é que não trabalho o dia inteiro. Ainda, porque a intenção é ter jornada dupla. Mas, não posso porque não tenho como deixar meu filho”, relatou.

De acordo com a Secretaria de Educação, a quantidade de vagas oferecidas na cidade ainda não é o suficiente para atender a demanda do berçário, principalmente 0 a 2 anos. Por outro lado, a pasta pontua que a quantidade de crianças fora das salas de aula neste ano é menor se comparado a 2022, por exemplo. Também reforça que está trabalhando para “zerar essa fila”. Atualmente há 7.223 crianças de até cinco anos de idade matriculadas nos Centros de Educação Infantil, do município.

Para tentar minimizar o impacto, as crianças da região do bairro Santa Luzia ganharam um novo Centro de Educação Infantil (CEI), que leva o nome da saudosa professora Elizia Oliveira dos Santos. O novo prédio permite aumento em 90% da capacidade de atendimento na região do bairro, passando de 110 vagas para 210. Com área total de 5.500m², a obra teve investimento de aproximadamente, R$ 5 milhões, custeada com recursos próprios da prefeitura. A Semec informou que outras unidades deverão ser inauguradas em 2024.