Mais de 600 imóveis são regularizados

Donos de imóveis em situações irregulares vão ter mais seis meses para normalizar as construções em conformidade com as normas, em Três Lagoas. De acordo com a prefeitura, mais de 600 imóveis já foram regularizados entre o ano passado e o primeiro semestre de 2023. No entanto, o Programa de Incentivo à Regularização de Imóveis teve o prazo estendido após votação em caráter de urgência, na Câmara de Vereadores, e será até o dia 22 de dezembro de 2023.

De acordo com a coordenadora do Setor de Fiscalização de Obras e Posturas, Marília Berlato, não há como detalhar quantos imóveis estão em situação irregular ou têm edificações clandestinas. Porém, 14.485 alvarás foram aprovados em um período de 15 anos. “Muitas vezes a pessoa construiu e não possui toda a documentação correta e precisa regularizar. Muitos bairros, principalmente os mais antigos têm casos desse tipo, como, Jardim Alvorada, Paranapungá, área central entre outros”.