Mais duas pessoas morrem por dengue em Três Lagoas

Do início do ano até agora, Três Lagoas já contabiliza 5 mortes em decorrência da dengue. Duas delas foram registradas na última semana e confirmadas nesta terça-feira (4), pela Secretaria Municipal de Saúde, que divulgou mais um boletim epidemiológico da doença.O sexo das vítimas e idade não constam no boletim.

Três Lagoas enfrenta epidemia de dengue com 4.227 caso notificados, 1.419 confirmados e 1.328 descartados.

O município lidera ranking das cidades com mais casos da doença em Mato Grosso do Sul.

Para agravar a situação, Três Lagoas, assim como os demais municípios do Estado e do Brasil, não dispõe de inseticida para o trabalho do fumacê. Esse produto é adquiro pelo Ministério da Saúde, que desde o ano passado não dispõe para repassar aos municípios.