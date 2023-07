Mais um acidente de trânsito é registrado na BR-262

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (24), na BR-262, no trecho entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

O acidente envolveu uma carreta carregada com 40 toneladas de minério e um veículo de passeio, que perdeu o controle e bateu no caminhão.

O motorista da carreta disse aos policias rodoviários federais que, ao perceber que o Gol perdia o controle, jogou a carreta para a lateral, mas o veículo de passeio, ocupado por um casal, foi para o mesmo lado, ocasionado a colisão.

O gol ficou destruído e foi necessário o uso de um desencarcerador para retirar as vítimas que ficaram presas nas ferragens. O casal está em estado grave e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital.

ACIDENTES

De janeiro a junho deste ano, 91 acidentes de trânsito foram registrados na BR-262, no trecho entre o quilômetro zero da BR-262 até o km 333, em Campo Grande. Os números constam no Observatório de Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os dados de julho ainda não foram incluídos, pois vão constar apenas quando encerrar o mês. Entretanto, julho já é considerado o mês mais violento em relação às ocorrências de acidentes registrados neste ano na BR-262. Somente neste mês, cinco pessoas perderam a vida em decorrência de acidentes nesse trecho da rodovia. A PRF, no entanto, contabiliza apenas mortes no local do acidente, e não inclui vítimas que morreram em hospital.

Levantamento feito pelo RCN 67 mostra que, 12 pessoas perderam a vida, no trecho entre Três Lagoas a Campo Grande, neste ano. Em virtude da quantidade de acidentes nesse trecho, reforça-se a necessidade de duplicação da rodovia.