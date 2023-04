Mais uma bicicleta elétrica é sorteada no TVC Agora

Fabiana Celeste Ferreira Siqueira, moradora do bairro Jardim das Acácias em Três Lagoas, foi a ganhadora da bicicleta elétrica na promoção “Só anda a pé quem quer”. O sorteio foi realizado ao vivo no programa TVC Agora do último dia 31 de março.



A promoção sorteia R$500 a cada sexta-feira e, na última sexta-feira do mês, além do dinheiro, é sorteada uma bicicleta elétrica. Os sorteios começaram a ser feitos no início de janeiro de 2023. Podem ser premiados os consumidores que compram nas lojas participantes. São mais de 30 empresas de diversos seguimentos que integram a promoção, “Só anda a pé quem quer” que tem o apoio da Gambaratto Bike Shop, parceira do Grupo RCN de Comunicação.



É mais uma promoção que movimenta o comércio e aquece a economia de Três Lagoas, afinal quem não quer ser contemplado com R$500 ou uma bicicleta elétrica? Para concorrer, os participantes precisam comprar nas empresas parceiras da promoção, scanear um QR Code, assim que finalizar sua compra, disponível na loja e preencher o cupom virtual. Toda sexta às 12h30 é feito o sorteio ao vivo pela TVC HD e nas rádios Band FM e Cultura FM.



LOJAS PARTICIPANTES



RWR Multimarcas; Casa de Carnes Becelli; Elétrica Três; RKM Máquinas; Bazan Baterias; ASC Materiais de Construção; New Era; Multi Soldas; Ótica Santa Tereza; Instituto Pistori; 3 Irmãs Salgados; Ótica Especializada; 7 Pharma; Depósito de Gás Avenida; Miga’s Marmitaria; Stop Car; Fort Frios; Panorama Materiais de Construção; Posto Nikkey; Posto Parati; Campos Imobiliária.