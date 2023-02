Manicure descobre câncer raro e amigos fazem ação para comprar medicamento

Em poucos meses, a manicure Solange Roque Garcia recebeu uma notícia que provocou uma reviravolta em sua vida. Após fortes dores abominais, inchaço do baço, a manicure fez alguns exames e recebeu o diagnóstico: mielofibrose. Trata-se de uma doença que apresenta excesso de fibrose na medula e é um tipo de câncer raro. Solange terá que entrar para a fila de transplante de medula.

Mas antes disso, ela precisa comprar um medicamento, cujo valor é superior a R$ 15,8 mil. “Quando recebi o exame, minha vida mudou, em não poder trabalhar, não posso ter uma vida normal, nem a alimentação. Eu preciso urgentemente desse tratamento e do medicamento. É só depois disso que entro para a fila de transplante. E eu não tenho condições de comprar o medicamento. Meu marido ganha apenas um salário e não temos condições de comprar o remédio”, desabafou Solange, que também sofre com diabete.

Por isso, um grupo de amigos e familiares se mobiliza para uma ação solidária, com intuito de ajudá-la a comprar o medicamento por meio de uma rifa. Será realizado um almoço, onde as pessoas que quiserem participar e contribuir com a compra do medicamento, poderão comprar a comida.

De acordo com a manicure, o remédio que ela precisa é o Jakavi e pelo menos, durante um ano, deverá fazer o tratamento. “Ele ajuda a aliviar um pouco da dor que sinto diariamente no estômago e a desinchar o meu baço, que está praticamente triplicado no tamanho. Eu não consigo ficar por muito tempo sentada, tenho que deitar às vezes para aliviar a dor. Sinto muita fraqueza. E tenho fé que se eu tomar o remédio eu consiga esperar para o transplante. No dia 14 de fevereiro, volto para Campo Grande para ter acesso ao resultado de um novo exame que fiz”, contou.

Para tentar obter o remédio, a manicure disse que buscou pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul medida judicial que assegure pelo município ou estado possa arcar com a despesa. No entanto, até o momento, não houve retorno e Solange continua a caminhada com esperança. E quem quiser ajudar pode comprar um bilhete da rifa. Basta entrar em contato pelo telefone (67) 99210-8012.

A mielofibrose é um tipo de câncer que pertence ao grupo de “doenças mieloproliferativas crônicas”, podendo ser classificada como primária. Essas doenças muitas vezes aparecem de forma silenciosa e têm como principal característica a produção defeituosa das células-tronco.