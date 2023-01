Manifestantes desmontam acampamento em frente à 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea

Manifestante em prol ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro acataram a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e desmontaram o acampamento em frente à 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, em Três Lagoas, na tarde desta segunda-feira (9).

Os grupos ocuparam a calçada que fica na frente do Exército após o resultado do segundo turno das eleições, em 30 de outubro de 2022. A data foi a que os eleitores elegeram Luís Inácio Lula da Silva como presidente da República.

Os manifestantes ficaram acampados no local pouco mais de dois meses. A saída das pessoas do acampamento foi pacífica e determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, no domingo (8), com prazo de 24 horas. A decisão foi após protestos, em Brasília, onde houve atos de vandalismo nas sedes do Executivo, Legislativo e do Judiciário.