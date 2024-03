Manutenção em ponte rural obriga motoristas a fazerem desvio em estrada de Três Lagoas

Equipes do Departamento de Serviços Públicos (DSP) da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), da Prefeitura de Três Lagoas, estão fazendo manutenção em mais uma ponte na zona rural do município. A obra obriga motoristas e motociclistas a fazerem um desvio para acessar as propriedades rurais da região.

Conforme o coordenador de Obras Rurais, Marcos Dantas, a equipe está fazendo reforma na ponte número 10 sobre o córrego Arapuá, na região da Lagoa Azul próximo ao acesso à fazenda Bandeirantes. Essa estrada, liga a MS-320, região do Campo Triste até a BR-262, no Assentamento 20 de Março.

Continue Lendo...

A recomendação da Seintra é para que os usuários dessa via usem a estrada do Katayama, que fica próxima. Segundo Marcos Dantas, “a equipe trabalha com agilidade para evitar que a ponte fique interditada por muito tempo prejudicando o transporte de pessoas e da produção da região.”

A previsão é de que as obras sejam realizadas até o próximo dia 27 de março.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas