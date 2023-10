Maranhense é esfaqueado e morto em terreno baldio

Um jovem, de 18 anos, identificado como Ronnyel Gomes Rodrigues, natural do estado do Maranhão, foi morto à facadas, na noite deste domingo (15), na cidade de Água Clara, cidade distante 120 km de Três Lagoas.

A Polícia Militar foi acionada por moradores do bairro Jardim Paulista após ouvirem gritos de socorro vindo de um terreno baldio. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o jovem já sem vida e com várias perfurações pelo corpo. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil e Polícia Cientifica.

Em depoimento aos militares, testemunhas relataram que, após ouvirem os gritos de socorro, dois homens suspeitos, de pele morena, teriam saído do local do crime apressados. Depois que a vítima foi identificada, a PM fez contato com colegas de alojamento, onde Ronnyel residia.

Para os policiais, os colegas disseram que Ronnyel era usuário de drogas e que antes do crime, ele teria consumido entorpecentes com mais três pessoas, sendo conhecidos na região pelos apelidos de “Pitbull”, “Digô” e “Velhinho”. Ainda segundo os colegas, é proibido o uso de drogas no alojamento e, por isso, o trio teria ido para outro lugar.

Após coletar informações com testemunhas do crime e com colegas de Ronnyel, o caso foi registrado pela PM como homicídio simples, na delegacia de Água Clara. O corpo da vítima foi levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), e aguardará pelo translado para a terra natal da vítima.