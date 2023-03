Março começa com forte chuva e vendaval em Três Lagoas

O mês de março começa com previsão de tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Já na madrugada desta quarta-feira (1), choveu e ventou forte em Três Lagoas. E a previsão para o dia de hoje é de mais chuva no decorrer do dia.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas chuvas são decorrentes a combinação de calor e umidade, aliado ao avanço de áreas de instabilidade e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorecem a ocorrência de chuvas.

O Cemtec recomenda atenção aos municípios que se encontram com solo encharcados, pois há risco de alagamentos e inundações.

A temperatura registrou a mínima de 23°C, e a máxima pode chegar aos 34°C, em Três Lagoas.