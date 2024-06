Maria das Graças é presa acusada de matar o músico Eli Álvaro com tiro na cabeça

Na manhã desta quarta-feira (5), foi presa Maria das Graças Barbosa de Melo, de 47 anos, ré confessa do assassinato do ex-companheiro, Eli Álvaro da Silva Resende. O crime ocorreu na madrugada do dia 19 de maio, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas.

Após 18 dias do crime, os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil concluíram o inquérito e representaram ao Ministério Público pela acusação de homicídio qualificado contra a suspeita.

O Ministério Público, com base no inquérito policial e no depoimento da acusada, que confessou o crime três dias após o ocorrido, solicitou ao juiz da 1ª Vara Criminal de Três Lagoas a prisão de Maria das Graças. No dia da detenção, em 22 de maio, ela levou os policiais civis até a casa de uma amiga que estava guardando a arma do crime, resultando na prisão de ambas. Enquadrada por porte irregular de arma de fogo e homicídio qualificado, Maria das Graças pagou fiança e foi libertada.

Na época dos acontecimentos, o prazo para flagrante pelo homicídio já havia expirado, e os crimes de porte e posse de arma de fogo são passíveis de fiança pela legislação brasileira, permitindo que o acusado responda em liberdade. Assim, a Polícia Civil arbitrou a fiança para as duas mulheres, que foram liberadas após o pagamento.

Desde então, a Polícia Civil e o Ministério Público estiveram trabalhando na conclusão do inquérito policial, que foi apresentado ao poder judiciário pela parte acusatória. O juiz responsável acatou o pedido de prisão da acusada, resultando na expedição do mandado de prisão cumprido nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, na residência dela, localizada no bairro Santa Luzia.

Após passar pela 1ª Delegacia de Polícia Civil, a suspeita foi submetida ao exame de corpo de delito no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e encaminhada ao Presídio de Segurança Médio Feminino.

