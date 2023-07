Maria Fernanda é surpresa em competição e vai representar MS

Realização de um sonho. É assim que a bocha paraolímpica transformou a vida de Maria Fernanda, de 20 anos, que na última semana conquistou a classificação para o Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica. O evento será em setembro, em Fortaleza.

Maria Fernanda Chimenez Caetano teve paralisia cerebral no parto, o que comprometeu sua locomoção. Natural de Campo Grande, teve que se mudar para Três Lagoas para acompanhar os pais que para cá vieram a trabalho.

Há quatro anos, conheceu a bocha paraolímpica, ainda na Capital, mas veio se destacar participando de competições representando a Apae de Três Lagoas.

Nos dias 16 a 18 de junho, a paratleta participou do Campeonato Regional Centro-Oeste de Bocha Paralímpica, em Brasília, onde conquistou a medalha de prata em sua categoria. E para a surpresa do técnico Roney Araújo e da família de Maria Fernanda, o resultado classificou a jovem de Três Lagoas a disputar os jogos nacionais. Mesmo com dificuldades na fala, Maria Fernanda não esconde a alegria de ter sido medalha de prata e poder representar o Estado no Campeonato Nacional. Emocionada, disse que “Não esperava esse resultado, foi uma surpresa pra mim”, explicou a paratleta.

O esporte mudou a vida da jovem e de toda a família. A mãe, Denise Dias Chimenez, comenta que a filha segue uma rotina extensa entre aulas na Apae-TL e os treinos. Mas, confessa que tudo isso é uma conquista da filha. “Onde ela quiser ir estarei junto. Eu agradeço ao esporte que mudou a vida da minha família, principalmente, da Maria Fernanda. Tudo isso que ela está vivendo é uma conquista. Eu só posso apoiar,” ressaltou.

Mas como a vida de todo esportista não é fácil, da Maria Fernanda não seria diferente. A paratleta participa das competições com equipamento inferior a suas adversárias e precisa trocar antes do campeonato nacional, onde a disputa é mais acirrada. O técnico Roney Araújo explica que em Fortaleza estarão os melhores competidores da bocha paraolímpica do Brasil, por isso, tem intensificado os treinos.“A Maria Fernanda é uma paratleta que vem numa crescente dentro das competições, se dedicando muito nos treinamentos, precisamos melhorar o equipamento dela para chegar ao nível de suas adversárias. Acredito que vamos para Fortaleza para brigar por medalhas’, reforçou o técnico.

O Campeonato Nacional de Bocha Paraolímpica acontece no mês de setembro deste ano, em Fortaleza, Ceará.