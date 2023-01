Marido procura por mulher que desapareceu há uma semana em Três Lagoas

Uma mulher, moradora do bairro Santa Luzia, em Três Lagoas, despareceu. O marido dela e a Polícia Civil buscam por Cristiane da Silva Lima, de 47 anos, que desde o dia 19 de janeiro não teria sido mais vista. Alexandre Domingos, de 35 anos, que é o marido e trabalha como açougueiro, alega que não houve nenhuma discussão entre o casal e que está informações do que de fato poderia ter ocorrido.

De acordo com levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), 52 casos de pessoas desaparecidas foram registrados, em Três Lagoas, no ano passado. Somente no mês de janeiro deste ano, três desaparecimentos são investigados e,na lista, está o caso que envolve Cristiane.

Confira a reportagem abaixo: