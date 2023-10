Mato Grosso do Sul, 46 anos. Da água para o vinho

Mudanças da água para o vinho, propriamente ditas, são histórias de força de vontade, de adoção de novas posturas, de superação e de esforço coletivo. E não existem transformações assim sem dificuldades, sem desafios a serem enfrentados e superados. Hoje, na data em que comemoramos os 46 anos da criação de Mato Grosso do Sul, posso dizer que, sim, fomos da água, elemento abundante e fundamental para o desenvolvimento de nosso Estado, ao vinho, produto milenar, que uso aqui de forma simbólica para representar o nosso processo e a nossa caminhada rumo a uma nova essência, sem esquecermos de nossas raízes.

Em pouco mais de quatro décadas e meia, no caminho de seu cinquentenário, Mato Grosso do Sul passou por um processo de transformação que não se pode deixar sem o devido registro. De um Estado historicamente construído sobre uma base pecuária e agrícola, passamos para um Estado próspero, de oportunidades, competitivo, agroindustrializado, que produz proteína animal e vegetal e que fomenta cooperativismo. Hoje somos a terra da tecnologia no campo, das florestas plantadas, da celulose, do etanol da cana e do milho, da suinocultura e da avicultura, da biomassa, do biogás, do Ilumina Pantanal e das fontes de energia alternativa e renováveis, da logística reversa e da sanidade animal e vegetal.

Também somos o coração da Rota Bioceânica, o eixo central de ferrovias e da hidrovia; o Estado dos recursos minerais, da qualificação profissional e da geração de emprego e renda; da liberdade econômica e da simplificação dos processos burocráticos; da ciência, tecnologia e inovação, das belezas naturais, da posição estratégica e do ambiente favorável de negócios.

Somos um Estado Verde, que caminha para se tornar um território reconhecido internacionalmente como Carbono Neutro em 2030 e como um possível modelo de solução frente às mudanças climáticas. Em nossa terra predominam as boas práticas de sustentabilidade, com regramento ambiental em constante aprimoramento, com ações inovadoras nas questões referentes ao uso e conservação do solo e da água, nas questões florestais e de proteção e preservação da fauna e flora de nossos três biomas (Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica).

Somos referência por estimular o empreendedorismo nos pequenos negócios, na agricultura familiar, no turismo e por incentivar, de forma sem precedentes, as áreas de ciência, tecnologia e inovação.

Somos um novo Mato Grosso do Sul, aonde cresce uma gente dinâmica e promissora. Um lugar que não deixa ninguém para trás, que promove a inclusão digital e o saneamento básico de 100% de sua população. Nós lideramos o ranking da taxa de crescimento do país durante a pandemia e estamos no topo do investimento público por Habitante; temos a 4ª menor taxa de desocupação do Brasil; somos o 6º do país em qualidade de vida; temos a 6ª maior renda média nacional e o 8º PIB per capita.

Aqui, o PIB merece um destaque, pois o valor nominal do Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul deve duplicar, com uma estimativa de taxa de crescimento médio de 8,8% ao ano, no intervalo de 2014 a 2022. O valor do PIB deve saltar de R$ 78,9 bilhões em 2014 para uma projeção de aproximadamente R$ 155 bilhões em 2022, uma variação na ordem de 97%.

Entre as atividades econômicas, somos uma potência agroalimentar, com a 3ª maior produção de carne bovina do Brasil; a 5ª maior produtor nacional de soja; o 4º maior produtor de milho e o 4º maior de cana de açúcar. Mato Grosso do Sul é o 2º maior produtor de celulose do mundo, o 1º do país em áreas de Integração Lavoura Pecuária e Floresta e o 2º em exportação de produtos Florestais. Nosso tempo médio de abertura de empresas é menor do que em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e nossas leis de incentivo fiscal oferecem segurança jurídica ao empreendedor. Por isso, somos hoje o Estado que oferece o melhor ambiente de negócios para a atração de novos empreendimentos, tanto que nos últimos 8 anos recebemos cerca de R$ 45 bilhões em investimentos privados e temos a prospecção de mais R$ 76 bilhões para serem investidos em novos negócios que devem gerar 33 mil empregos.

Por isso, hoje, 11 de outubro de 2023, temos orgulho de viver um Mato Grosso do Sul muito maior do que aquele que surgiu em 1977. Ainda que a comparação entre a água e o vinho possa demonstrar certo exagero, nosso ufanismo e amor por essa terra e por nossa gente movem nossa vontade de fazer ainda mais e melhor em prol de nossas famílias e das futuras gerações. Parabéns povo sul-mato-grossense.

por Jaime Verruck - Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação