Mato Grosso do Sul registra seis mortes por Covid-19 na primeira semana de 2024

O boletim divulgado nesta terça-feira (9), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), da primeira semana epidemiológica da covid-19 em 2024, registrou 275 casos e seis óbitos provocados pela doença, em Mato Grosso do Sul.

Os dados da Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias, da SES, apontam que 97 casos foram confirmados na semana de notificação.

Continue Lendo...

Os casos novos ocorreram em 31 municípios e Campo Grande foi responsável pela maior parte das ocorrências, com 101 notificações, seguida por Dourados (24), Jardim (18) e Antônio João (13). Três Lagoas registrou 4 novos casos da doença.

Já as mortes foram de pacientes em Campo Grande – duas pessoas de 73 e 84 anos –, Bataguassu, Maracaju, Jardim e Ivinhema. Apenas um óbito – de uma mulher de 85 anos, em Jardim, ocorreu na primeira semana epidemiológica (no dia 2 de janeiro deste ano).

* Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul