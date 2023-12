Mato Grosso do Sul tem quase 8 mil pessoas que podem ficar sem CNH

Termina dia 31 de dezembro o prazo estabelecido pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) para conclusão dos processos de primeira habilitação iniciados durante a pandemia, entre os anos de 2019 a 2022.

No cenário de pessoas que iniciaram o processo de primeira habilitação nas categorias A (moto) e B (carro) e estão "estacionadas" na etapa do exame prático, existem 7,9 mil, sendo 3,9 mil de Campo Grande.

Continue Lendo...

Para os casos em que o cidadão já foi aprovado em uma das categorias, o Diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando Ferreira, explica como ficará. “Os candidatos que solicitaram a primeira habilitação nas categorias A e B, cujos processos vão vencer dia 31/12/2023, mas que estiverem aprovados em uma dessas categorias, terão a permissão para dirigir expedida automaticamente, desde que os exames médicos estejam dentro do prazo de validade necessária”, avalia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos últimos seis meses, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) adotou diversas medidas para ampliar a oferta de vagas de exames práticos: mutirões, ampliação na oferta de vagas durante a semana, e a inclusão do sábado e até mesmo em feriados no cronograma de agendamentos.

Alguns mutirões, especialmente os realizados em vésperas de feriado, ficaram muito abaixo do quantitativo de vagas disponibilizadas. No dia 4 de setembro, por exemplo, foram preenchidas apenas 54% das 300 vagas ofertadas. O mesmo se repetiu no feriado de 15 de novembro, quando apenas 8% das 320 vagas ofertadas foram preenchidas.

Outra iniciativa do órgão foi chamar os representantes dos CFCs (Centros de Formação de Condutores) para alinhar as demandas. Entre os ajustes acordados ficou a mudança do horário para liberar agendamento de 9h para 17h, além da unificação do exame prático de categoria A (moto) para quarta-feira de manhã, deixando a sexta-feira de manhã livre para aplicação de exame prático de categoria B (carro).

Neste mês de dezembro, foi mantida a oferta de vagas extras para exames práticos aos sábados. De acordo com a Divisão de Exames, no dia 2 foram disponibilizadas 300 vagas, sendo 150 por período, e no dia 9, foram 320. Para o dia 16, serão abertas 300 vagas para exame prático na categoria B.

*Com informações da assessoria do Governo de Mato Grosso do Sul