Matrícula para vagas no 2º semestre do IFMS terminam nesta sexta

Os convocados em primeira chamada para cursos de graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), com início no segundo semestre, devem realizar a matrícula até esta sexta-feira (16). Foram abertas 760 vagas em Três Lagoas, Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim e Naviraí.

A matrícula deve ser feita por meio do Sistema de Matrículas do IFMS, conforme as orientações descritas no item 8 do edital de abertura (e no edital de primeira chamada), publicados na Central de Seleção. Dentre os documentos necessários estão:

CPF (cadastro de pessoa física) próprio;

Documento oficial de identificação, com foto;

Documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar;

Foto 3x4 recente ou selfie (verifique detalhes no edital);

Declaração de Conclusão do Ensino Médio ou de equivalência de cursos concluídos no exterior;

Documentos que comprovem direito a cota, quando for o caso;

Laudo Médico (Concorrentes a vagas para pessoas com deficiência).

Toda a documentação solicitada deverá ser enviada na forma de arquivo digitalizado, legível e de boa qualidade, com no máximo 5 mb cada, a partir dos documentos originais. Serão aceitas imagens nos formatos .png, .jpg ou .jpeg e textos nos formatos .pdf, .doc, .docx ou .odf. Também é necessário o preenchimento do Questionário Socioeconômico.

Aquele que não tiver acesso à internet poderá solicitar acesso a um computador do Instituto Federal, fazendo o agendamento do dia e horário na Central de Relacionamento (Cerel) de um dos campi da instituição, de acordo com os endereços e horários de atendimento.

Devido ao número de candidatos inscritos, não haverá banca de heteroidentificação para candidatos pretos, pardos e indígenas, conforme disposto no edital 038.3/2023.

Lista de Espera - Os candidatos em lista de espera devem realizar a manifestação de interesse na vaga até o próximo dia 16. Em caso de vagas remanescentes após a primeira chamada, aqueles que manifestarem interesse serão convocados.

A manifestação é obrigatória para todos os interessados em ocuparem vagas nas chamadas subsequentes. A previsão é que a segunda chamada seja divulgada no dia 22 de junho. As aulas têm início no dia 24 de julho.

Foi realizada por meio da nota total alcançada pelo candidato na edição de 2022 do Enem. Dúvidas devem ser enviadas para selecao.graduacao@ifms.edu.br (para isso, deve-se utilizar o mesmo e-mail cadastrado na Central de Seleção do IFMS).