Mega da Virada pagará um prêmio estimado em R$ 570 milhões

A estimativa do prêmio para quem acertar as seis dezenas da Mega da Virada 2023 subiu para R$ 570 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. E muitos três-lagoenses estão na expectativa de levar essa bolada.

A movimentação é intensa nas casas lotéricas de Três Lagoas. Em virtude da Mega da Virada, as casas lotéricas funcionaram normalmente nesta sexta-feira e sábado, exclusivamente, para jogos.

O proprietário de uma lotérica, Ênio Xavier ressaltou que é mais fácil ganhar quem aposta nos bolões ou em jogos feitos através de estudos.

Ênio Xavier contou que a mega sena é um jogo transparente por parte da Caixa Econômica e que em sua lotérica em Três Lagoas já houve premiados.

