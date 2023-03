Mega-Sena acumula e prêmio para próximo sorteio é de R$ 16 milhões

A Caixa informou que ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.572 da Mega-Sena, sorteadas na noite de ontem (11). O prêmio acumulado para o próximo sorteio, previsto para terça-feira (14), é de R$ 16 milhões. As dezenas sorteadas foram 03, 07, 15, 22, 24 e 50.

Os 101 apostadores que acertaram a quina vão receber R$ 30.374, cada. Para o próximo sorteio, as apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. (informações da Agência Brasil)