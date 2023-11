Mega-Sena acumula prêmio em R$ 43 milhões e novo sorteio será realizado no sábado

O concurso 2656 da Mega-Sena, realizado na terça-feira (14), acumulou e pagará R$ 43 milhões em prêmios no próximo sábado (18).

Os números sorteados foram: 20, 24, 27, 46, 57 e 58. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

Devido ao feriado de quarta-feira (15), o calendário de sorteios das Loterias Caixa foi afetado. Nesta quinta-feira (16), será realizado o sorteio a +Milionária, que normalmente ocorre nas quartas, mas que foi transferido.

Continue Lendo...

Por isso, o próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2657, que seria realizado nesta quinta, ocorrerá somente no sábado (18). Será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 20h do horário de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Quina teve 62 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma R$ 47.313,97.

A Quadra registrou 3.946 apostas ganhadoras, com R$ 1.062,00 para cada acertador. As apostas para o concurso do próximo sábado poderão ser feitas até as 19h do mesmo dia.

* Com informações da Agência Brasil