Meio Ambiente emite alerta para pessoas flagradas entrando na cascata da NOB

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedect), inaugurou na quinta-feira (30), o Monumento da Cascata na região da NOB, trazendo um novo atrativo para a cidade.

No entanto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), responsável pelas áreas verdes do município, alerta a população sobre a importância de preservar o local e respeitar as regras estabelecidas.

É determinadamente proibido entrar na água do Monumento da Cascata. O alerta se fez necessário, pois pessoas foram flagradas – antes mesmo da inauguração do monumento – desrespeitando essa proibição. A Semea reforça que a entrada não é autorizada devido ao risco à segurança dessas pessoas, bem como causar danos ao monumento e às áreas verdes, prejudicando a experiência de quem visita o local.

Além disso, a pasta reforça que a retirada de plantas e outras vegetações de qualquer local público configura crime ambiental. A Semea destaca a importância de preservar e cuidar do bem público, e que cada um pode contribuir para a manutenção desse e de outro locais, garantindo a beleza das áreas verdes do município.

A população é convidada a desfrutar do Monumento da Cascata e a colaborar para a preservação desse patrimônio. O respeito às normas estabelecidas contribui para a manutenção da qualidade dos espaços públicos e para o bem-estar de todos os cidadãos.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas