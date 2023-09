Meio Ambiente inicia agenda em alusão ao Dia da Árvore

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) iniciou na segunda-feira (18), e segue até sexta-feira (22), uma agenda de ações em alusão ao Dia da Árvore.

A primeira ação ocorreu na manhã de segunda-feira na Escola Municipal “Maria de Lourdes Lopes”, no Bairro Vila Piloto, onde o Programa Escola Mais Verdes da pasta levou e plantou, com ajuda dos alunos, mudas de árvores.

Além dessa, no período da tarde, a equipe da Semea também realizou o plantio de árvores no Centro Juvenil Salesiano, também no Bairro Vila Piloto.

Continue Lendo...

Confira a programação completa:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

19/09

8h30 – Programa Escolas Mais Verdes no IFMS

14h – Oficina de produção de mudas no SCFV “Tia Nega”

20/09

08h30 – Blitz educativa para entrega de folder informativo sobre poda e autorização para corte de árvores. Ponto de ação na rua Alexandre Costa (lateral da Lagoa Maior)

14h30 – Blitz educativa para entrega de folder informativo sobre poda e autorização para corte de árvores. Ponto de ação na rua João Dantas (próximo à Feira Municipal)

21/09

08h – Dia da Árvore. Entrega de folheto, nas residências do bairro Nova Três Lagoas, com informações sobre o programa Adote uma árvore. Lions Club participará da panfletagem.

14h30 – CEI Jardim Alvorada plantio de mudas.

22/09

07h30 – Evento comemorativo dos 20 anos de funcionamento do Viveiro de Mudas Municipal.

15h – Palestra na Escola Maria Eulália.