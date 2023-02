Membros de facção criminosa são presos pela PM na mata ao lado de penitenciária

Três homens foram presos pela Força Tática da PM, ao tentar arremessar drogas e celulares para o interior da Penitenciária de Segurança media de Três Lagoas. O caso aconteceu no inicio da noite de domingo (19), em Três Lagoas.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática do 2°BPM (Batalhão de Policia Militar), realizava rondas na Vila Maria quando avistaram os três indivíduos, conhecido no meio policial por serem membros de uma facção criminosa, em um veículo.

Como a região é próximo da mata nas imediações da penitenciária de segurança média, e haver várias denúncias de elementos arremessando drogas, celulares e outros ilícitos com drone.

Os policiais então perseguiram o veículo, o qual entrou em um local de mata fechada ao lado da penitenciária. Então foi dado a ordem de parada e em fiscalização no interior do veículo foram encontrados nove tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1,61kg, 4.8 gramas de cocaína, um drone, um controle de drone, nove baterias de drone, quatro celulares, um fone de ouvido e dois carregadores de celular.

Os três homens possuem várias passagens por tráfico de drogas, porte de arma, eles confessaram que iriam jogar os produtos no interior do presidio e pelo serviço receberiam R$ 5 mil, o qual seria divido entre os envolvidos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), em Três Lagoas.