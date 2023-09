Criança morre após ser picada por escorpião e médicas suspeitam de estupro de vulnerável

Um inquérito policial foi aberto pela Polícia Civil após uma criança, de 6 anos de idade, ser picada por um escorpião, e morrer no Hospital Regional de Três Lagoas. Médicas que atenderam a menina desconfiaram que ela também era vítima de suposto abuso sexual e procuraram a Promotoria de Justiça, neste domingo (24), para denunciar o caso. A Polícia Civil foi acionada.

A menina morava no município de Brasilândia, onde teria sido picada pelo escorpião amarelo, e devido ao quadro clínico ser grave, a criança foi transferida às pressas por uma ambulância do município para o Hospital Regional. A transferência ocorreu no sábado (23). Depois de ter dado entrada em estado grave, a garota foi levada para o Pronto Socorro do hospital, onde foi feita a intervenção médica por conta da picada do escorpião.

De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, a médica que fez o atendimento teria notado sinais de um possível abuso sexual, nos órgãos genitais da criança. Segundo relatos da médica, ela apresentava rompimento de hímen e dilaceração do tecido anal, indicando que teria sido estuprada. Após a suspeita do caso, uma segunda médica teria sido acionada para que junto com a primeira profissional, analisassem o caso. Ainda conforme o boletim, a segunda profissional da saúde também teria identificado os sinais de abusos sexuais na criança.

No entanto, a criança não resistiu ao quadro clínico grave decorrente da picada do animal peçonhento e foi a óbito no hospital, neste domingo (24). Ela sofreu parada-cardíaca. A Promotoria de Justiça foi informada e solicitou à Polícia Civil abrir um inquérito para investigar o suposto abuso sexual e a morte da criança. O caso está em segredo de Justiça e será investigado pelo NIR (Núcleo de Investigações Regional) da Polícia Civil, juntamente com as delegacias de Brasilândia e Três Lagoas.