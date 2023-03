Menino de 14 anos sai de Três Lagoas para brilhar no futebol Paranaense

O jovem Kauã Barreto Cruz, de 14 anos, é o primeiro jogador desta faixa etária a ter um contrato assinado com um grande clube de futebol. Kauã joga como zagueiro no Coritiba Foot Ball Club, no Campeonato Paranaense Sub-14.

Natural de Euclides da Cunha, interior de São Paulo, Kauã se mudou com a família para Três Lagoas em 2018. Como todo garoto apaixonado pelo futebol, encontrou um projeto gratuito que treinava meninos e meninas todos os sábados de manhã, no campo da Lagoa Maior. E não demorou muito para chamar atenção do técnico, pelo posicionamento e desenvoltura dentro de campo.

Logo, o técnico, Edino Borges inscreveu o jovem no campeonato amador que foi disputado em Dracena (SP), e neste torneio, o atleta novamente chamou atenção de outros times. “Neste torneio os olheiros do ‘Coxa’, time paranaense estavam presentes e gostaram de como o Kauã se posicionava nos lances, então o convidaram para fazer um teste no time, e deu certo”, lembra o treinador.

Em Três Lagoas, a família do Kauã é uma mistura de orgulho e saudades. O pai João Paulo, comenta que o filho é determinado e disciplinado. “Eu me lembro quando meu filho, tinha jogo cedo, quando às 4h da manhã já estava acordado preparando as coisas dele pra vir pro campo”, lembrou o pai. Sobre fama e dinheiro, o pai ressalta que tem conversado com o filho quase todos os dias para alertar os perigos que na vida de um jogador de futebol podem acontecer. Somos de família humilde e aprendi desde cedo ser uma pessoa correta e justa, e é isso que eu passo pro Kauã, para ele não ficar deslumbrado e cair nas tentações”, afirma João Paulo.

Kauã Barreto Cruz é um exemplo para outros meninos que também participam do projeto desenvolvido no campo da Lagoa Maior. Inclusive, dois garotos também estão se destacando e recebendo convite de outros times do Paraná. Um deles é o Nicolas Fernandes Araújo Borges, de 10 anos, o jovem tem feito um belo trabalho dentro de campo e atraído olhares de outros times. Outro que não vai demorar para sair de Três Lagoas, é o Emanuel Alves de Paula, de nove anos, ele inclusive já fez teste em um time do Paraná e foi aprovado, agora aguarda ser chamado.