Menor é flagrado usando casa abandonada para vender drogas e é apreendido pela Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu um menor infrator por tráfico de drogas após flagrar o adolescente vendendo drogas nesta terça-feira (12) na rua Otávio Luiz da Silva, bairro Guanabara, região sul de Três Lagoas.

Após denúncias anônimas de uma casa onde estaria ocorrendo a venda de entorpecentes, a Polícia Militar passou a monitorar o local suspeito e no inicio da tarde desta terça-feira, os militares teria presenciado uma pessoa entregar algo a um viciado em drogas e voltar para dentro do imóvel. Os militares teriam tentado abordar o usuário de drogas, mas sem sucesso após o mesmo conseguir fugir da abordagem policial.

Depois da tentativa frustrada de abordar o usuário de drogas, os policiais militares foram até o imóvel suspeito de funcionar como boca de fumo, onde os militares teriam avistado o portão aberto e o suspeito de vender os entorpecentes correr do quintal para o interior do imóvel ao ver o camburão da polícia militar.

Percebendo a ação do suspeito, os militares teriam invadido o local na tentativa de conter alguma ação delituosa e conseguiram abordar o adolescente nos fundos do imóvel. Segundo o boletim de ocorrência no bolso do menor foram localizados 8 porções de crack, pesando 3,5 gramas e R$40,00. Dentro do imóvel os militares teriam localizado três porções de maconha que pesavam 82 gramas e que de acordo com a PM, seria do menor.

Segundo o relato dos policiais militares o menor teria confessado estar utilizando o imóvel para vender drogas, por aproximadamente quatro semanas e dentro da residência não havia móveis ou sinais de que alguém habitasse o local, servindo apenas como esconderijo para armazenar e negociar drogas. O menor foi levado para a 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento e foi liberado, após o comparecimento de um responsável.