Adolescente é apreendido após tentar furtar supermercado e agredir conselheiras tutelares

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido, na tarde desta terça-feira (28), após tentar furtar um supermercado na rua Abílio Siqueira Campos, antiga avenida Quixeramobim, no bairro Jardim Carandá, região Oeste de Três Lagoas.

De acordo com boletim de ocorrência, quando tentava furtar o supermercado, o adolescente foi flagrado e capturado por funcionários do local. Após chegada dos agentes do Conselho Tutelar, o menor foi encaminhado para a unidade do órgão.

No trajeto para o Conselho Tutelar, o adolescente passou a agredir com socos e cotoveladas as conselheiras tutelares, que chamaram a Polícia Militar. Segundo as conselheiras, o menor é problemático e contou que confessou ao promotor de justiça que já havia cometido vários delitos.

Em depoimento, o adolescente relatou que havia agredido a própria mãe, furtado R$ 3 mil de uma casa, na semana passada, além de outros atos infracionais, inclusive badernas e furtos à cantina de uma escola estadual onde era aluno, mas foi expulso.

Segundo as conselheiras, o promotor de justiça Luciano Anechini Lara, solicitou à justiça de Mato Grosso do Sul, a internação do menor na Unidade Educacional Infracional (UNEI), mas até o momento a justiça não expediu a ordem de internação.

O menor foi levado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde confirmou todas as acusações e outros atos infracionais. O delegado expediu a internação em flagrante do menor, que foi levado a sela isolada da 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde espera apresentação na Vara da Infância e Juventude.