Mesmo com frio e chuva, Festival de Bandas e Fanfarras atrai centenas de pessoas

O frio e a chuva que predominaram durante toda a noite de quarta-feira (14) não foram obstáculo para a realização do 4º Festival de Bandas e Fanfarras, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

O evento, que seria realizado na Esplanada NOB, foi mudado de última hora para o Ginásio de Esportes “Cacilda Acre Rocha” devido às condições climáticas, o que não impediu a população e autoridades do Município de prestigiarem o Festival.

Com arquibancada cheia, o evento marca o segundo dia de festividades em comemoração ao aniversário de 108 anos de emancipação de Três Lagoas, contando com 13 bandas de diversas cidades, incluindo 3 bandas locais.

Na abertura, a secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho, discursou agradecendo o empenho dos servidores de todas as secretarias envolvidas.

“Estou muito emocionada porque foi tudo de última hora e todo mundo se dedicou ao máximo para que esta festa mantivesse o brilho de todos os anos. Minha gratidão se estende a todos que aqui estão, mesmo com frio e chuva, vieram nos prestigiar e isso é que faz a diferença”.

O prefeito Angelo Guerreiro destacou que fazer um evento como este, é como uma máquina com várias engrenagens trabalhando ao mesmo tempo, “supondo que todos estão alinhados com o mesmo objetivo, sem desanimar ou deixar qualquer fator atrapalhar a nossa meta. Quero parabenizar aos nossos servidores e agradecer às prefeituras das cidades convidadas por engrandecer o nosso festival, que assim como nos anos anteriores, será incrível”, disse.

O evento contou com a presença de secretários e secretárias municipais, autoridades das cidades participantes, ex-maestros de Três Lagoas, dos vereadores Cassiano Maia, Marcus Bazé, Charlene Bortoleto e Sirlene dos Santos.

Foram 4 horas de muito encanto e música com bandas de Três Lagoas e também de cidades do Estado. As bandas de Três Lagoas que estiveram presentes foram Banda Musical 15 de Junho, Banda Musical JOMAP e Banda Musical Cristo Redentor.

As bandas que vieram de outros municípios foram Banda Municipal Prof. Isaac Borges Capillé, de Ponta Porã, Banda Musical Municipal de Paraíso das Águas, Banda Marcial de Inocência, Banda Musical Prof. Isaura Dias dos Santos de Água Clara, Banda Municipal 30 de Setembro de Camapuã, Banda Marcial Manoel Bonifácio de Campo Grande, Banda Marcial Getúlio Vargas de Nova Andradina, Banda Musical Prof. Ezequiel Balbino de Anaurilândia, Banda Municipal Laerte Souza da Costa de Costa Rica e Banda Municipal Santa Maria de Selvíria.