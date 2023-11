Mesmo com previsão de chuva, calorão não dá trégua em Três Lagoas

A previsão do tempo para esta quarta-feira (9), indica tempo instável, com céu aberto pela manhã e pancadas de chuvas à tarde e à noite, em Três Lagoas.

As chuvas podem atingir grande parte de Mato Grosso do Sul, com destaque para as regiões Sul, Central e Leste onde podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios.

Esta instabilidade ocorre devido ao avanço de cavados, ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia e à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

O calorão não dá trégua, a mínima registrada foi de 24°C, e a máxima deve chegar aos 37°C.