Homem é preso e em delegacia ameaça a própria mulher: 'vou te matar, você vai ver'

Uma mulher, de 25 anos, foi agredida com socos, puxões de cabelo, e sofreu ameaça de morte dentro da delegacia. O caso aconteceu na madrugada de domingo (22), no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher estava dormindo quando o marido, um homem, de 25 anos, com quem tem um relacionamento por mais de dois anos, tentou enforca-la. A mulher conseguiu empurrar o homem, e o mesmo começou desferir vários socos no rosto. A vítima saiu correndo quando o mesmo alcançou e rasgou a roupa da mulher deixando a nua.

Ainda de acordo com o registro policial, a vítima conseguiu ligar pro pai que acionou a Polícia Militar. Uma equipe do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), chegou no local a vítima apresentava lesões e escoriações no braço, no pé esquerdo.

O homem foi preso e antes de ser encaminhado para delegacia, o pai do mesmo chegou no local e começou a fazer ameaças para vítima dizendo que não era pra chamar a polícia e ameaçava: “vocês vai se ver comigo”.

Os policiais então pediram para o homem, de 50 anos, não fizesse contato com a mulher. O pai do autor ainda acompanhou o deslocamento do filho preso até a delegacia.

Na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), mesmo preso o autor começou ameaçar a mulher de morte na frente dos policiais, “eu vou te matar, você vai ver”.

O autor ainda negou dizer pelos quais motivos teria agredido sua companheira, e ter quebrado vário moveis de sua residência.