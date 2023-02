Meta é imunizar 90% de todos os públicos-alvos

A Secretaria Municipal de Saúde espera imunizar 90% do público alvo com a vacina bivalente que já está disponível em Três Lagoas. Os primeiros a receberem as doses são os idosos com idade superior a 70 anos.

A campanha será dividida em cinco fases. Além dos idosos, as pessoas com doenças imunossupressoras também recebem as vacinas neste primeiro momento juntamente com os indígenas, a população ribeirinha e os quilombolas.

Segundo a coordenadora de imunização, Humberta Azambuja, a vacinação estava prevista para começar em todo o Mato Grosso do Sul no final do mês de fevereiro, porém, como as doses já foram distribuídas no Estado, o calendário foi antecipado.

Na segunda fase de imunização, prevista para os primeiros dias do mês de março, serão vacinadas as pessoas com idades entre 60 e 69 anos. Posteriormente as gestantes e puérperas receberão as doses.

A vacinação dos trabalhadores da saúde está prevista para começar no mês de abril. Depois disso será a vez das pessoas maiores de 12 anos com deficiência permanente. A população privada de liberdade maior de 18 anos, adolescentes que estejam cumprindo medidas socioeducativas e os funcionários do sistema prisional. Humberta explicou também que não há um prazo para que a campanha termine.

A vacina bivalente recebe este nome porque, além de proteger contra o SARS-CoV-2, que é o principal vírus transmissor da Covid-19, também imuniza contra as cepas da Ômicron. As doses são destinadas às pessoas maiores de 12 anos, que tenham tomado pelo menos outras duas doses de qualquer outro imunizante há mais de quatro meses.