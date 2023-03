Meteorologia prevê calor e chuva rápida em Três Lagoas

Quinta-feira (9), será de céu aberto, calor e pode chover rápido à tarde e à noite, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão é de altas temperaturas e tempo instável nos municípios da costa Leste de Mato Grosso do Sul. Este cenário é devido ao transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de áreas de baixa pressão atmosférica.

Segundo o Cemtec, às chuvas devem ser fracas e moderadas.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 23°C, e a máxima prevista pode chegar aos 34°C.