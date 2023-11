Meteorologia prevê chuva e calor para Três Lagoas

A quarta-feira (22), será de sol com algumas nuvens, e tem previsão de chuva rápida durante o dia e à noite, em Três Lagoas.

A previsão do tempo indica tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), explica que essas instabilidades são em decorrência de um intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazonia, aliado a atuação de uma frente fria oceânica, além disso, atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.