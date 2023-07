Meteorologia prevê dia quente, com máxima de 31ºC em Três Lagoas

Quinta-feira (27), será de tempo estável, seco e variação de nebulosidade, em Três Lagoas. Mesmo com aproximação de uma frente fria sob Mato Grosso do Sul, não tem previsão de chuva para região Leste do Estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), chuva mesmo somente nas regiões sul e sudoeste do Estado. Isso ocorre devido a aproximação de uma frente fria oceânica juntamente com o transporte de calor e umidade.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 19°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.