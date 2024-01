Microempreendedor Individual tem novo valor de contribuição mensal

Josiane Antonioli é uma das mais novas empresárias de Três Lagoas. Há um ano ela resolveu mudar de vida, deixando de trabalhar de carteira assinada e passou a ser uma Microempreendedora Individual (MEI).

A empresária Josiane atua na área da beleza e, hoje, possui seu próprio salão, no centro de Três Lagoas. Para ela, ter se tornado uma empreendedora melhorou tanto na parte financeira quanto na qualidade de vida.

“Precisava de tempo para dar atenção a minha família e fui empreender no ramo da beleza. Agora, tenho mais liberdade para ficar com meu filho e marido”, contou a empresária Josiane Antonioli.

Com reajuste do salário mínimo para R$1.412 válido desde primeiro de janeiro de 2024, alterou o pagamento de imposto à Receita Federal, incluindo a contribuição mensal do Microempreendedor Individual.

O cálculo se dá pela soma das tributações do INSS, Imposto sobre Serviço (ISS) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS).

O novo valor do documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) em 2024 deve variar de R$70,60 a R$ 76,60 e vai depender da atividade desempenhada pelo empreendedor, sendo que algumas ocupações pagam INSS.

