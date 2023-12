Miguel e Helena são nomes mais escolhidos em 2023 em Três Lagoas

A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), divulgou recentemente uma lista com os nomes mais registrados em recém-nascidos no ano de 2023, em Três Lagoas. No ranking, Miguel e Helena ocupam o topo da lista.

O nome Helena vem do grego Elení e significa beleza, esplendor e luminosidade. Na mitologia, Helena é filha de Zeus e era considerada a mulher mais bela do mundo. O nome está em alta nos registros de nascimento, segundo dados do Portal da Transparência dos Registros Civis.

Confira o ranking de nomes mais escolhidos no município: Além de Miguel e Helena em primeiro lugar, o terceiro nome mais registrado é Cecília. Em seguida vem Samuel, Gael, Maria Alice e Noah, Arthur, e fechando o ranking, Davi e Heitor.

