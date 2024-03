Militar de folga prende suspeito e evita furto de ar-condicionado

Durante sua folga, um militar interveio e deteve um indivíduo de 44 anos que estava cometendo o furto de um ar-condicionado em uma igreja, na noite de quarta-feira (2(), na rua David Alexandria, Vila Nova, Três Lagoas (MS).

O militar, que acabara de chegar na residência dele, próxima ao local do crime, foi alertado por vizinhos sobre um suspeito, usuário de drogas, visto pulando o muro de um sindicato nas proximidades e fugindo com um aparelho de ar-condicionado. Ele contatou o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) pelo telefone 190, solicitando apoio. Uma equipe do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) foi enviada para o local.

Continue Lendo...

O suspeito foi encontrado na rua Manoel Rodrigues Artez, a 100 metros do local do furto, e detido pelo militar até a chegada do Getam e da Rádio Patrulha. O mesmo estava em posse do ar-condicionado e, ao ser interrogado, admitiu ter cometido o furto na igreja localizada na rua David Alexandria, próxima ao sindicato dos trabalhadores rurais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao investigar o local, os militares observaram que o suspeito escalou o muro usando uma coluna de ferro não concretada para acessar o telhado de um anexo da igreja, onde estava o ar-condicionado.

O suspeito, que possui histórico criminal por furtos, foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde prestou depoimento e foi preso em flagrante pelo crime de furto qualificado.