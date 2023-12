Militar de folga suspeita de dupla, pede apoio da Força Tática e homem acaba preso

Um homem, de 29 anos, foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado por um policial militar de folga que, percebendo o crime, chamou a Força Tática para realizar a prisão do suspeito, na tarde desta quinta-feira (20), na rua Egídio Thomé, no bairro Jardim Alvorada, região Leste de Três Lagoas.

O militar teria avistado dois homens, que estavam sentados na frente de uma casa, e estranhou a atitude da dupla que segurava uma sacola e mudava de mãos. Achando que poderia estar acontecendo algo, o militar ligou para o 190 do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) pedindo apoio.

A viatura de Força Tática foi ao local e deu apoio ao militar na condução de abordagem e durante revista, foi encontrado com o suspeito, de 29 anos, o valor de R$ 484 e uma porção de maconha no bolso. Na sacola que a dupla havia deixado no chão, foi encontrado 10 porções de maconha e cinco cigarros de maconha prontos para a venda e consumo.

Questionados sobre a droga, o homem admitiu que vendia as drogas em porções de R$10 e R$50. O segundo envolvido negou participação na venda de drogas com o suspeito. Apesar de ter passagenspoliciais por tráfico de drogas, ele não soube ou não quis informar aos militares o que faria em um local com drogas. A dupla foi levada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o homem de 29 anos acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas e o segundo suspeito foi liberado.