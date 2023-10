Ministério da Saúde amplia público de proteção contra o HPV

O Ministério da Saúde ampliou o público-alvo da vacinação contra o HPV. Agora, três grupos terão prioridade na imunização.

O HPV, conhecido como papilomavírus humano, é uma doença sexualmente transmissível e um dos mais comuns no mundo, com cerca de 100 tipos diferentes do vírus. Quatorze variações desse vírus estão associadas ao câncer, incluindo o câncer do colo de útero. Os sintomas da infecção podem ser visíveis ou não, sendo que uma das principais características são as lesões na pele, especialmente na região genital.

A vacina é a forma mais eficaz de proteção contra o HPV e está disponível para pessoas imunossuprimidas, como aquelas que convivem com HIV e AIDS, pacientes transplantados ou com câncer.

Recentemente, o Ministério da Saúde ampliou ainda mais esse público-alvo, incluindo também pessoas que sofreram violência sexual.

O esquema vacinal para o HPV varia de acordo com a faixa etária. Para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, a vacina é aplicada em duas doses, sendo a segunda dose administrada seis meses após a primeira. Já para o público de 15 a 45 anos, são necessárias três doses: a segunda aplicação ocorre dois meses após a primeira, e a terceira dose é administrada seis meses após a primeira aplicação. A eficácia da vacina só é garantida após a conclusão do esquema vacinal.

