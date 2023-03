Ministra se reúne com prefeitos de MS e fala de investimentos para o Estado

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, se reuniu com os prefeitos de Mato Grosso do Sul, no início da tarde desta quarta-feira (29), para abordar alguns assuntos de interesse do Estado. A reunião ocorreu, em Brasília, onde acontece a 24ª Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios. Vários prefeitos e vereadores do Estado participam do encontro.

Durante a reunião com os prefeitos de MS, a ministra falou sobre investimentos previstos para o Estado, os quais já foram tratados pelo governador Eduardo Riedel com representantes do Governo Federal. Entre eles estão: a conclusão da Rota Bioceânica, que já tem recurso disponível para a finalização das obras, investimentos em rodovias e ferrovia, entre outros.

Simone Tebet falou também que a construção de casas populares está entre as prioridades do governo do presidente Lula. Disse que o projeto Minha Casa, Minha Vida 1, será reativado e prevê R$ 10 bilhões na construção de casas. Para isso, disse que os prefeitos precisam disponibilizar áreas para a construção.

Disse ainda que o presidente Lula está programando uma visita ao Estado, e falou também sobre a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN 3), em Três Lagoas, que será um dos assuntos que ela discutirá com o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em reunião que deve ocorrer no próximo mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tebet falou da importância da fábrica, não apenas para a economia, com a geração de empregos e impostos, mas para a agronegócio, pois vai reduzir a importação de fertilizantes.

Ainda durante a reunião, a ministra falou da importância da reforma tributária para os municípios e para o país.